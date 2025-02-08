Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри признался, что самая ценная футболка в его коллекции принадлежала игроку «Реала»

Педри признался, что самая ценная футболка в его коллекции принадлежала игроку «Реала»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос, какая футболка соперника является самой ценной в его коллекции.

«У меня есть футболка Луки Модрича, который выиграл «Золотой мяч», а этого может добиться далеко не каждый в своей карьере», — приводит слова Педри Mundo Deportivo со ссылкой на Barça One.

Лука Модрич является полузащитником мадридского «Реала», за который он выступает с 2012 года. Хорватский футболист выиграл «Золотой мяч» в 2018 году. В сезоне-2017/2018 Модрич в составе «Королевского клуба» победил в Лиге чемпионов. В составе сборной Хорватии полузащитник дошёл до финала чемпионата мира — 2018.

Педри Подробнее
Лука Модрич Подробнее
Материалы по теме
Анчелотти высказался о перепалке между Модричем и Винисиусом в матче с «Леганесом»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android