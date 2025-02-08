Педри признался, что самая ценная футболка в его коллекции принадлежала игроку «Реала»

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос, какая футболка соперника является самой ценной в его коллекции.

«У меня есть футболка Луки Модрича, который выиграл «Золотой мяч», а этого может добиться далеко не каждый в своей карьере», — приводит слова Педри Mundo Deportivo со ссылкой на Barça One.

Лука Модрич является полузащитником мадридского «Реала», за который он выступает с 2012 года. Хорватский футболист выиграл «Золотой мяч» в 2018 году. В сезоне-2017/2018 Модрич в составе «Королевского клуба» победил в Лиге чемпионов. В составе сборной Хорватии полузащитник дошёл до финала чемпионата мира — 2018.

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