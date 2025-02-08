Наумов: не думаю, что Ливай Гарсия из АЕКа будет сильнее Шамара Николсона

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии.

«Наверное, у «Спартака» есть деньги, чтобы подписывать Ливая Гарсию за большие деньги из греческого чемпионата и так рисковать. Конечно, рискованно платить такие деньги, тем более сейчас, когда нет никакого смысла в легионерах, потому что мы не играем в еврокубках. Такие траты просто невозможно окупить, это ложится бременем на владельца клуба. Но «Спартак» частенько так рискует, это его стиль. Не думаю, что футболист, которого взяли из АЕКа, будет сильнее Шамара Николсона. Это поменяли шило на мыло, но только за бóльшие деньги», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.