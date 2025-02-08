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Агент Мендеш лоббирует переход Леау в «Барселону» — Calciomercato

Агент Мендеш лоббирует переход Леау в «Барселону» — Calciomercato
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Футбольный агент Жорже Мендеш пытается организовать переход 25-летнего крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау в «Барселону». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, португальский агент находился в поисках новой команды для вингера в течение действия зимнего трансферного окна. Одним из претендентов на Леау был саудовский «Аль-Наср», предложивший за него € 70-85 млн. Однако «Милан» дороже оценивает 25-летнего футболиста, сумма отступных за которого составляет € 175 млн.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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