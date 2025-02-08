Главный тренер «Лестера» возмущён ошибкой судей в матче Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой прокомментировал поражение команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Красные дьяволы» проигрывали по ходу встречи, но смогли переломить ситуацию и вырвать победу. Нистелрой возмущён, что победный гол Гарри Магуайра за «МЮ» на 90+3-й минуте был засчитан.

«Мы проиграли не в Ферги-тайм, а в офсайд-тайм. Это трудно принять, потому что исход игры был решён из-за ошибки, это ясно. Это не вопрос VAR, где нужно смотреть на миллиметры. Это полметра, это ясно. Команда не заслуживала уступить таким образом. Они боролись, играли хорошо и доминировали в матче долгое время», — приводит слова Нистелроя The Guardian.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обошёл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.