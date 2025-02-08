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Комличенко высказался о возможном переходе Глебова в «Динамо»

Комличенко высказался о возможном переходе Глебова в «Динамо»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об информации о потенциальном переходе полузащитника команды Данила Глебова в московское «Динамо».

«Глебов нормально себя ведёт на фоне новостей про «Динамо». На нём это никак не отображается — так же работает. Не скажешь, что он уже одной ногой там.

С «Зенитом» он играл. На сегодняшний день он остаётся в команде, а завтра — не знаю. Проснёмся и посмотрим», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Данилу Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. В этом сезоне хавбек провёл 23 матча во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Ростовом» рассчитан до 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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