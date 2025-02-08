Дисквалификация Тормены на Зимнем Кубке РПЛ отменена по просьбе клубов-участников
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Российская Премьер-Лиги в своём телеграм-канале сообщила, что клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ по инициативе «Краснодара» обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию защитника «быков» Витора Тормены на матч с московским ЦСКА.
Подчёркивается, что с учётом предсезонного статуса соревнования и единогласной позиции клубов просьба команд была удовлетворена.
Бразильский футболист сможет принять участие в матче за третье место с ЦСКА, который состоится 10 февраля и начнётся в 19:30 мск.
Тормена получил красную карточку в матче турнира с «Динамо» (1:0) за грубый фол на нападающем бело-голубых Денисе Бокове.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'
Удаления: Тормена – 56' / нет
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