Дисквалификация Тормены на Зимнем Кубке РПЛ отменена по просьбе клубов-участников

Российская Премьер-Лиги в своём телеграм-канале сообщила, что клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ по инициативе «Краснодара» обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию защитника «быков» Витора Тормены на матч с московским ЦСКА.

Подчёркивается, что с учётом предсезонного статуса соревнования и единогласной позиции клубов просьба команд была удовлетворена.

Бразильский футболист сможет принять участие в матче за третье место с ЦСКА, который состоится 10 февраля и начнётся в 19:30 мск.

Тормена получил красную карточку в матче турнира с «Динамо» (1:0) за грубый фол на нападающем бело-голубых Денисе Бокове.

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