Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Белоус: без «Спартака» было скучно в РПЛ — у «Зенита» не было конкуренции

Юрий Белоус: без «Спартака» было скучно в РПЛ — у «Зенита» не было конкуренции
Комментарии

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о конкуренции между «Спартаком» и «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Мы уже соскучились по конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Без «Спартака» было скучно все эти годы. За 20 с лишним лет «Спартак» стал чемпионом всего один раз! Такого никогда не было. Как говорил великий Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак» (37).

Материалы по теме
Эксклюзив
Орлов: два-три новичка в «Зените» — это не революция. Вот в «Спартаке» — революция!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android