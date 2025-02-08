Юрий Белоус: без «Спартака» было скучно в РПЛ — у «Зенита» не было конкуренции

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о конкуренции между «Спартаком» и «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Мы уже соскучились по конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Без «Спартака» было скучно все эти годы. За 20 с лишним лет «Спартак» стал чемпионом всего один раз! Такого никогда не было. Как говорил великий Черномырдин: «Никогда такого не было, и вот опять», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак» (37).