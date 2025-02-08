«Локомотив» одержал победу над «Арабиан Фэлконс» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и дубайский «Арабиан Фэлконс». Команды играли на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 9:30 мск. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.

В составе железнодорожников голами отметились Тимур Сулейманов (на 64-й минуте) и Вадим Раков, который оформил дубль (на 71-й и 73-й минутах).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.