«Локомотив» одержал победу над «Арабиан Фэлконс» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Локомотив» и дубайский «Арабиан Фэлконс». Команды играли на стадионе «Абу-Даби Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 9:30 мск. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 февраля 2025, суббота. 09:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Арабиан Фэлконс
Дубай, ОАЭ
1:0 Сулейманов – 64' 2:0 Раков – 71' 3:0 Раков – 73'
В составе железнодорожников голами отметились Тимур Сулейманов (на 64-й минуте) и Вадим Раков, который оформил дубль (на 71-й и 73-й минутах).
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.
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