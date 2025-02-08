Стали известны имена четырёх нападающих, которых «Арсенал» может купить летом

В зимнее трансферное окно «Арсенал» пытался заложить основу для покупки нападающего грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «канониры» проявили интерес к четырём форвардам, один из которых может присоединиться к ним по окончании сезона. Среди этих футболистов называются 20-летний Эван Фергюсон, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», 23-летний нападающий «Ботафого» Игор Жезус, 25-летний форвард «Ньюкасла» Александер Исак, а также 21-летний игрок «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко.

Подчёркивается, что подписание грядущим летом Исака представляется наиболее проблематичным для «Арсенала».

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