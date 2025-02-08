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Радченко считает, что «Локомотив» и ЦСКА никого не подпишут в зимнее трансферное окно

Радченко считает, что «Локомотив» и ЦСКА никого не подпишут в зимнее трансферное окно
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Российский экс-футболист Дмитрий Радченко считает, что «Локомотив» и ЦСКА никого не подпишут в зимнее трансферное окно. По мнению Радченко, усиливаться будут «Динамо» и «Краснодар».

«Мне кажется, что ещё будут трансферы у клубов РПЛ, которые ставят перед собой высокие задачи. Вряд ли «Локомотив» и ЦСКА кого-либо приобретут. А «Динамо» и «Краснодар» должны усилиться, чтобы бороться за золотые медали», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак» (37). «Динамо» находится на четвёртом месте (35). На пятой строчке расположился «Локомотив» (35). ЦСКА идёт шестым (31).

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