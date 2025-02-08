Белоус: если трансфер Гарсии окажется неудачным, у «Спартака» будет новый спортдиректор

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о приобретении «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии из АЕКа.

«Рискованно брать футболиста за € 20 млн из чемпионата Греции. Надеюсь, что в «Спартаке» разобрали Гарсию на молекулы и затем собрали обратно. Если этот трансфер окажется неудачным, у клуба будет новый спортивный директор. Футболиста должны были хорошо знать. В Греции любят футбол, но эта страна занимает не самое высокое место в табеле о рангах. Тем более будет интересно посмотреть на Гарсию», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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