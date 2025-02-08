Дюков верит, что Россию вернут на международную арену в его новый срок на посту главы РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков верит, что российские команды допустят до международных турниров в течение его нового срока на этом посту. Напомним, 2 февраля Дюков был переизбран на четыре года.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырёхлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Российские команды были отстранены от участия в международных турнирах Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерацией футбола в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), с Беларусью (0:4), с Вьетнамом (0:3), с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0).

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