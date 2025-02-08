Пике: «Реал» начинает говорить о судействе, когда не может победить, это их стиль

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о решении мадридского «Реала» направить официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на работу рефери в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1), в которой «сливочные» обозначили необходимость полного обновления судейской системы в стране.

«Мы переживали эту историю уже миллион раз. Живём с этим уже 120 лет. Подобные дымовые завесы — это очень в стиле мадридского «Реала». Когда они не могут победить, начинают задействовать все механизмы, все средства массовой информации, чтобы говорили о чём-то другом. Это то, что происходило всегда. Единственные, кто пострадает из-за этого, — судьи, на которых оказывается большее давление», — приводит слова Пике Sport.es.

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