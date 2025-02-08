Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике: «Реал» начинает говорить о судействе, когда не может победить, это их стиль

Пике: «Реал» начинает говорить о судействе, когда не может победить, это их стиль
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о решении мадридского «Реала» направить официальную жалобу для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на работу рефери в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1), в которой «сливочные» обозначили необходимость полного обновления судейской системы в стране.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

«Мы переживали эту историю уже миллион раз. Живём с этим уже 120 лет. Подобные дымовые завесы — это очень в стиле мадридского «Реала». Когда они не могут победить, начинают задействовать все механизмы, все средства массовой информации, чтобы говорили о чём-то другом. Это то, что происходило всегда. Единственные, кто пострадает из-за этого, — судьи, на которых оказывается большее давление», — приводит слова Пике Sport.es.

Жерар Пике Подробнее
Материалы по теме
«В «Реале» сошли с ума!» Президент Ла Лиги — о жалобе «сливочных» на судейство

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android