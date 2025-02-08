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Агент вингера ЦСКА Глебова: у Кирилла больше шансов проявить себя в роли нападающего

Агент вингера ЦСКА Глебова: у Кирилла больше шансов проявить себя в роли нападающего
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Агент Таймаз Хархаров, представляющий полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, прокомментировал игру вингера на зимних сборах.

«Очень хочется верить, что во второй части сезона у Кирилла будет больше игровой практики. Глебов на сборе показывает себя хорошо, вчера в контрольной игре он вновь забил и отдал голевую передачу.

В новой схеме Николич использует его на позиции нападающего, и очевидно, что в этой роли у него больше шансов проявлять свои лучшие качества», — приводит слова Хархарова Metaratings.

В первой части сезона-2024/2025 19-летний Глебов провёл за ЦСКА 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

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