Шаронов: хотелось бы, чтобы в РПЛ появлялось больше Батраковых

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии, а также выразил желание, чтобы в России больше развивались академии и инфраструктуры.

«Спартак» брал Ливая Гарсию не вслепую. Те качества, которые у него есть, устраивают красно-белых. Понятно, что клуб борется за чемпионство, но хотелось бы, чтобы в чемпионате России появлялось больше условных Батраковых, а также развивались академии и инфраструктуры», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.