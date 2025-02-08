Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: трансфер Ливая Гарсии логичен — у «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом

Радченко: трансфер Ливая Гарсии логичен — у «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о трансфере 27-летнего форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

«Покупка Ливая Гарсии из греческого АЕКа за большие деньги, конечно, риск. Но у «Спартака» очень хорошие шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. Поэтому логично, что команда укрепляется хорошими футболистами. Возможно, этот трансфер оправдается», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний футболист перешёл в московский клуб из АЕКа. За пять сезонов в Греции Гарсия принял участия в 126 матчах, в которых он забил 44 гола и сделал 19 результативных передач.

Материалы по теме
Opta показала, на какого форварда из АПЛ похож новичок «Спартака» Гарсия

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android