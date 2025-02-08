Радченко: трансфер Ливая Гарсии логичен — у «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом

Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о трансфере 27-летнего форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

«Покупка Ливая Гарсии из греческого АЕКа за большие деньги, конечно, риск. Но у «Спартака» очень хорошие шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. Поэтому логично, что команда укрепляется хорошими футболистами. Возможно, этот трансфер оправдается», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний футболист перешёл в московский клуб из АЕКа. За пять сезонов в Греции Гарсия принял участия в 126 матчах, в которых он забил 44 гола и сделал 19 результативных передач.

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