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Клубное ТВ «Реала» заявило, что «сливочные» пострадали больше всех из-за решений VAR

Клубное ТВ «Реала» заявило, что «сливочные» пострадали больше всех из-за решений VAR
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Клубное телевидение мадридского «Реала» привело статистические данные с количеством судейских решений, направленных против «сливочных».

Согласно информации клубного ТВ «Королевского клуба», с момента начала функционирования системы видеоповторов в Испании VAR был задействован в матчах с участием «Реала» 109 раз. При этом 41 раз он принимал решения в пользу «сливочных», а 68 — против.

На телевидении испанского гранда подчеркнули, что «Реал» имеет отрицательный баланс решений VAR, который составляет -27. Однако у главных конкурентов «сливочных» — «Барселоны» и мадридского «Атлетико» — этот баланс является положительным. У сине-гранатовых он составляет +4, а у «матрасников» +9.

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