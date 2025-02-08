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«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 15:15

«Лейтон Ориент» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 15:15
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Сегодня, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Лейтон Ориент» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Брисбен Роуд — Машрум» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. Начало игры — в 15:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Англии . 1/16 финала
08 февраля 2025, суббота. 15:15 МСК
Лейтон Ориент
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первым в 1/8 финала Кубка Англии вышел «Манчестер Юнайтед», который одержал победу над «Лестером» в пятницу, 7 февраля.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Календарь Кубка Англии
Турнирная сетка Кубка Англии
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