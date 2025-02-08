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Лунёв объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» «мерзкими»

Лунёв объяснил, почему назвал игроков «Краснодара» «мерзкими»
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, почему он назвал футболистов «Краснодара» «мерзкими» и «чертями» после очного матча команд на Winline Зимнем Кубке РПЛ (1:0). Напомним, после фола защитника «быков» Витора Тормена на нападающем бело-голубых Денисе Бокове на поле произошла стычка, по итогам которой Лунёв получил предупреждение.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 61'    
Удаления: Тормена – 56' / нет

«Я сказал это не всей команде «Краснодара», а некоторым отдельным личностям в этой команде, которые позволили себе определённые слова в мой адрес. Это легионеры, но смысл матерных слов и на испанском, и на английском я прекрасно знаю. Поэтому… моя реакция была основана именно на этом. Наверное, не стоило этого делать… Но, повторюсь, я говорил не о «Краснодаре» в целом, а о конкретных людях, кто позволил себе такие грубые и резкие высказывания. Знаете, кое‑где за такие вещи были бы серьёзные последствия. Понятно, что эмоции, но нужно в любой ситуации держать себя в руках, — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

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