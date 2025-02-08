«Очень-очень плохо!» Роя Кина не впечатлила победа «МЮ» над «Лестером» в Кубке Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре команды в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Лестером» (2:1). Несмотря на победу «МЮ», Кин остался недоволен происходящим на поле в первом тайме и обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в отсутствии энергии.

«Это было шокирующе и очень-очень плохо. Они теперь скучные. Стоит напомнить футболистам в раздевалке, в чём суть игры. Есть цель, которую надо достичь. Нет энергии в раздевалке, нет энергии на стадионе, они ждут, что что-то произойдёт. Недостаток уверенности, спешка. Я просто смотрю на это с точки зрения «Юнайтед» и думаю: «Боже мой, неужели до этого дошло?» Это совсем нехорошо», — приводит слова Кина Mirror.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финале прошлого розыгрыша турнира обошёл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.