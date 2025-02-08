Валерий Овчинников — о Гарсии в «Спартаке»: лучше отдать эти деньги детишкам из детдома

Известный российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением о трансфере 27-летнего форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа в «Спартак».

«Что касается трансфера Ливая Гарсии в «Спартак», у богатых свои причуды. «Спартак» хочет стать чемпионом, почувствовал момент и так активно работает на трансферном рынке. Лучше отдать эти деньги детишкам из детдома. Это было бы более логично. Мне кажется, за € 20 млн можно купить всю Грецию с её вином.

Со стороны «Зенита» и «Спартака» очень правильная трансферная политика. Но мы не знаем, насколько глубоко там всё происходит. Как крутятся финансы, чтобы остаться живыми. Пока российские клубы не участвуют в международных матчах, платить большие деньги за заморских футболистов — рискованное дело», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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