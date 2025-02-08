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Гвардиола рассказал, когда будет вынесен вердикт по финансовым обвинениям «Сити»

Гвардиола рассказал, когда будет вынесен вердикт по финансовым обвинениям «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно судебного разбирательства между «горожанами» и АПЛ, которая обвиняет их в нарушении более чем 115 финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Думаю, через месяц будет вынесен вердикт. После этого вы сможете узнать моё мнение о происходящем. Мои слова не убедят людей. Знаю, что относительного «Манчестер Сити» говорят, будто здесь всегда всё решают деньги», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Слушание по этому делу проходило перед независимой комиссией с сентября по декабрь минувшего года. Ранее в СМИ сообщалось, что окончательное судебное решение может быть вынесено грядущей весной.

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