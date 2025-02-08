Наумов — о тратах «Зенита» и «Спартака»: почётнее стать чемпионом с российскими игроками

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о тратах «Зенита» и «Спартака» на трансферы в это зимнее трансферное окно.

«Что касается высоких трат «Зенита» и «Спартака» в зимнее трансферное окно, чемпионами в данный момент, когда мы изолированы, почётнее стать со своими футболистами. Нужно больше уделить внимание внутреннему футболу. Посмотрите, какие великолепные условия в школе и академии «Зенита», но игроков в основной команде нет. Это большой минус. Таков вектор развития «Зенита» — клуб залез на бразильский рынок, где достаточно сильных футболистов, но они очень дорогие.

Многие клубы в советские и постсоветские времена обращались к бразильскому рынку и от этого выигрывали. Однако если взять донецкий «Шахтёр», который покупал много бразильцев, то в клубе брали молодых игроков и задёшево. Того же Виллиана. Потом они вырастали, и их продавали за хорошие деньги. Это было оправданно.

Мне нравится, как развивается «Локомотив»: много молодых футболистов и доверие к своим воспитанникам. Хотя в данный момент железнодорожникам очень необходим хороший нападающий. К сожалению, Сулейманов и Воробьёв — игроки ротации, а не старта. Когда клуб ищет футболиста точечно, то можно обратить своё внимание и на иностранный рынок. Такой подход может быть. Мы не говорим, что иностранный рынок надо забыть, но нельзя брать легионеров массово», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.