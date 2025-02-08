Гвардиола: даже потратив £ 180 млн, мы отстаём по убыткам от «Челси», «МЮ», «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, могли ли «горожане» потратить £ 180 млн (€ 215 млн) на трансферы нынешней зимой, поскольку знают, что клуб может попасть под запрет осуществлять их в будущем. Напомним, ранее АПЛ обвинила манкунианцев в нарушении более чем 115 финансовых правил с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018.

«Чтобы вы понимали, за последние пять лет с точки зрения чистых расходов «Манчестер Сити» занял последнее место среди крупнейших клубов АПЛ. Даже после того, как мы провели это трансферное окно, продолжаем отставать [по убыткам] от «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Тоттенхэма» и даже «Ливерпуля». Это происходит по той причине, что в последние сезоны клуб много продавал», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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