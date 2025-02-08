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Эксперт Ди Меко: мы подозревали, что сосуществование Мбаппе и Винисиуса будет трудным

Эксперт Ди Меко: мы подозревали, что сосуществование Мбаппе и Винисиуса будет трудным
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Бывший французский футболист, ныне футбольный эксперт Эрик Ди Меко рассказал, как уживаются в мадридском «Реале» два нападающих Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. По мнению Ди Меко, кризис Винисиуса в этой части сезона связан с Мбаппе.

«Мы подозревали, что сосуществование Мбаппе и Винисиуса будет трудным. И задавались вопросом, сможет ли Мбаппе адаптироваться в этой команде, которая много выигрывала. Но мы забываем, что Мбаппе — монстр в психологическом и спортивном плане. Своей игрой и своим отношением он начинает сводить Винисиуса с ума. В конечном счёте Мбаппе его раздавит», — приводит слова Ди Меко AS.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 28 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Мбаппе в текущем сезоне принял участие в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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