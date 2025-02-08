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Хаджи: будет странно, если Гарсия за большие деньги будет сидеть в «Спартаке» на лавке

Хаджи: будет странно, если Гарсия за большие деньги будет сидеть в «Спартаке» на лавке
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о трансфере 27-летнего форварда Ливая Гарсии из греческого АЕКа.

«Наверное, Гарсию знает главный тренер «Спартака», который предложил его кандидатуру. По идее, команде нужен хороший нападающий, но с другой стороны, перенасыщение футболистами — лишнее. Поэтому будет странно, если Гарсия будет сидеть на лавке, ведь за него заплатили € 20 млн и дали хорошую зарплату, хотя и Угальде находится в хорошей форме», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний футболист перешёл в московский клуб из АЕКа. За пять сезонов в Греции Гарсия принял участие в 126 матчах, в которых он забил 44 гола и сделал 19 результативных передач.

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