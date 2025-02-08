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Анчелотти хочет дать Модричу больше игрового времени, но Перес выступает против — Relevo

Анчелотти хочет дать Модричу больше игрового времени, но Перес выступает против — Relevo
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет предоставить больше игрового времени 39-летнему полузащитнику «сливочных» Луке Модричу. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, итальянский специалист знает, что хавбек желает получать более регулярную игровую практику. В свою очередь, Анчелотти хочет, чтобы Модрич начал занимать лидирующие позиции в команде, которые он утратил ранее.

Однако президент «Королевского клуба» Флорентино Перес и ряд других представителей руководства, отмечая значимость хорватского футболиста, считают, что он больше не может быть ключевой фигурой в важных встречах.

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