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Игрок «Химок» Вера: в России очень комфортно жить и играть в футбол

Игрок «Химок» Вера: в России очень комфортно жить и играть в футбол
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Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера о жизни в России. Футболист выступает в Российской Премьер-Лиге с июля 2022 года.

— Эти два с половиной года я наслаждаюсь жизнью. В России очень хорошо себя чувствую, здесь комфортно жить, играть в футбол. РПЛ — очень хорошая лига, я к ней привык и быстро прошёл адаптационный период.

— Можете назвать Россию своим вторым домом?
— Конечно, это мой второй дом! Моя семья тоже любит Россию. Они периодически приезжают на месяц-полтора. Выходим с ними гулять. Оренбург — приятный, но маленький город. В Москве всё-таки гораздо больше мест, которые можно посетить с родными, — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Вера перешёл в «Химки» из «Оренбурга» в летнее межсезонье — 2024. Действующий контракт аргентинца с подмосковным клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист провёл 18 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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