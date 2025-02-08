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Белоус — о Шапи в МЛС: в Америке к российским спортсменам относятся с большим почтением

Белоус — о Шапи в МЛС: в Америке к российским спортсменам относятся с большим почтением
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о переходе нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара».

«Шапи Сулейманов — второй российский футболист, который будет играть в США. К Америке будет прикован интерес в связи с чемпионатом мира, это очень круто! Поэтому Шапи принял правильное решение поехать туда. Мы видим, что в Америке к российским спортсменам, особенно хоккеистам, относятся с большим почтением.

Почему бы Сулейманову в МЛС не реализовать свой потенциал, который был в начале его карьеры? Нельзя сказать, что американский чемпионат слабый, ведь там играют Месси, Альба, Суарес и много сильных латиноамериканцев. Это очень интересное решение со стороны Шапи», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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