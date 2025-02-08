Аршавин: уверен ли в чемпионстве «Зенита»? Если сможет купить всех, кого хочет, то да

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил шансы сине-бело-голубых на победу в чемпионате России.

«Думаю, что интрига в РПЛ будет до самого конца. Надеюсь, у «Зенита» самые высокие шансы. «Зенит» не всегда был первым перед зимней паузой, поэтому ничего страшного, обычно клуб хорошо проводит весенний отрезок, занимает первое место.

Есть уверенность, что опять займёт первое место? Думаю, да, если «Зенит» сможет купить всех, кого хочет, то да», — приводит слова Аршавина ТАСС.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. В 1-м туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с ЦСКА. Игра состоится 1 марта.

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