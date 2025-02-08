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Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о продлении своего контракта с клубом

Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о продлении своего контракта с клубом
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал продление трудового соглашения с клубом до 2027 года и рассказал о своих амбициях в Лиге чемпионов.

«Продление до 2027 года? Оцениваю это исключительно позитивно. Я приехал сюда полтора года назад и с первого дня почувствовал всю уверенность клуба и все средства, которые нам предоставлены. Что касается меня как тренера, то мне хочется ещё поработать, чтобы стать лучше, и представить, что мы первыми войдём в историю. Это моя цель и цель моего штаба. Посмотрим, добьёмся ли мы этого», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Испанский специалист занял должность главного тренера «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период под его руководством французский гранд выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также дважды — Суперкубок этой страны.

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