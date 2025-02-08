«Зенит» проявляет интерес к 29-летнему защитнику «Фламенго» — BolaVip

«Зенит» связался с «Фламенго» с целью получить более подробную информацию о 29-летнем центральном защитнике Лео Ортисе. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, на текущий момент сине-бело-голубые ещё не делали официального предложения о трансфере бразильского футболиста, однако могут направить его в ближайшие дни.

Подчёркивается, что «Зенит» также продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Фламенго» Жерсону. Ранее в СМИ появлялись сведения, что санкт-петербургский клуб готов заплатить € 28 млн за его переход.

Ортис выступает в составе красно-чёрных с марта 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет € 11 млн.

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