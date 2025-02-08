Хаджи: мы идём непонятно куда — РФС должен пересмотреть лимит на легионеров

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи считает, что в Российской Премьер-Лиге стоит пересмотреть лимит на легионеров.

«Мы зачем-то перешли на западный манер. Это всё, конечно, красиво, но нет результата. Мы не играем в еврокубках. Зачем в таком положении насыщаем российский футбол иностранцами? А своя молодёжь — что? Посмотрите, что сейчас творится. В каждой команде легионеров больше, чем россиян. У нас же первенство России, а не Европы. Обидно, что мы растим наших футболистов, а они не играют. У каждого клуба есть своя академия, которая растит игроков. Это хорошие ребята, но молодые сразу не заиграют — им нужен опыт. Получается, они идут выступать во Второй лиге.

Оздоровление нации — это одно, но это тоже обходится командам в копеечку. Для чего мы закупаем иностранцев? Для престижа? Одно дело, когда в запасе сидят россияне, но сейчас и для запаса покупают иностранцев. Это полное безобразие! Конечно, сразу же появляются болельщики, которые начинают критиковать. У нас же есть хорошие молодые ребята — «Локомотив» и «Крылья Советов» это доказывают. Там россияне лучше иностранцев. Возможно, РФС должен пересмотреть лимит на легионеров в составе, а не на поле. Иначе мы идём непонятно куда.

Неизвестно, когда ещё выступать в еврокубках в таком положении. С нами просто никто не захочет играть — все будут отказываться. Но это палка о двух концах. Израилю можно, а нам — нет. Израиль всегда прав, а мы — нет», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.