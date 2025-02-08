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Хаджи: все западные клубы знают, что «Зенит» может заплатить любые деньги, и завышают цены

Хаджи: все западные клубы знают, что «Зенит» может заплатить любые деньги, и завышают цены
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Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о зимней трансферной компании красно-белых и «Зенита».

«В этом сезоне РПЛ осталось всего 12 игр. Зачем «Зенит» и «Спартак» перенасыщают составы дорогими игроками? Мне кажется, к лету можно просматривать футболистов для покупки. Однако, возможно, сейчас игроки чуть дешевле, чем летом. Все западные команды знают, что «Зенит» может заплатить любые деньги, поэтому завышают цены. Где иностранцы, которых питерцы покупали год назад? Куда они делись?» — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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