«Ботафого» хочет растянуть платёж за трансфер Бителло на три года — Ge.Globo

Московское «Динамо» и «Ботафого» согласовали сумму трансфера за 25-летнего полузащитника Бителло в размере € 18 млн, однако у клубов возникли противоречия относительно сроков выплат. Об этом сообщает Ge.Globo.

По информации источника, бразильский клуб хочет растянуть платёж за переход Бителло на три года, в то время, как бело-голубые настаивают на выплате всей суммы до конца 2025 года. В результате наличия этой проблемы трансфер полузащитника «Динамо» в «Ботафого» оценивается как маловероятный.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что московский клуб настаивает на том, чтобы «Ботафого» выплатил 50% суммы сразу, а остальную часть — в течение года. В свою очередь, «победоносные» готовы внести € 2,5 млн немедленно, а оставшиеся € 15,5 млн — в течение более длительного срока.

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