Балахнин — о тратах «Зенита» и «Спартака»: чемпионство оправдает всё

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о тратах «Зенита» и «Спартака» в это зимнее трансферное окно.

«Спартак» и «Зенит» хотят выиграть чемпионство в РПЛ, поэтому клубы ярко себя проявляют во время трансферного окна. Чтобы выиграть, нужно хорошее усиление. Уже покажет сезон, насколько эффективны будут эти вложения. Чемпионство оправдает всё», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте расположился московский «Спартак» (37).