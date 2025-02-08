Рой Кин и Иан Райт поспорили из-за ухода Рашфорда из «МЮ» в «Астон Виллу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин и бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт поспорили из-за перехода форварда «МЮ» Маркуса Рашфорда на правах аренды в «Астон Виллу». Кин был озадачен решением Рашфорда, а Райт, в свою очередь, поддержал игрока. Их диалог приводит Mirror со ссылкой на ITV.

Кин. Это печально, но это было неизбежно в последние год-два. Очевидно, они не поладили. Странно, я думал, что он уедет за границу в поисках нового приключения, но переход в «Астон Виллу» меня удивил. Если он потерял мотивацию в «МЮ», как он сможет обрести её в «Астон Вилле»?

Райт. Мы знаем, чего хочет «Юнайтед», но он переходит в команду, которая играет лучше. Мы не можем пренебрежительно относиться к «Астон Вилле» и к тому, что они сделали. Если он сможет вернуться туда и восстановить форму, он станет хорошим игроком. Посмотрим, все говорят о языке тела.

Кин. Когда ты теряешь азарт, его трудно вернуть. Нельзя сравнивать «Астон Виллу» с «Манчестер Юнайтед». Как он может испытывать азарт там, если не испытывал его в «МЮ»?

Райт. Он отлично проявил себя в «Юнайтед», но, возможно, ему пора уйти.

Кин. Я думал, он уедет за границу в поисках новой обстановки. Но он по-прежнему будет базироваться в Манчестере, по-прежнему будет окружён своей командой, что бы ни случилось.

Напомним, «Астон Вилла» объявила об аренде игрока из «Манчестер Юнайтед» 3 февраля. Арендное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона. В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.