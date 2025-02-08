Экс-игрок «Химок» и «Пари НН» Тихий рассказал о переговорах с зарубежными клубами

Бывший центральный защитник подмосковных «Химок» и «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился информацией о переговорах с зарубежными клубами.

«Сейчас договариваюсь. Есть два варианта, обсуждаем детали. Это премьер-лига, но не российская — зарубежные команды. Как только всё прояснится, сразу узнаете», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С января нынешнего года 32-летний футболист находится без команды. Последним клубом Тихого был «Пари НН», за который он выступал с лета 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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