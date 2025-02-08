Хаджи: «Спартак» поступает правильно, что разрывает контракты с ненужными футболистами

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о расторжении контрактов красно-белыми с некоторыми футболистами. Ранее были расторгнуты контракты с вратарём Александром Селиховым и нападающим Шамаром Николсоном.

«Спартак» поступает правильно, что разрывает контракты с ненужными футболистами. Для чего держать в команде людей с высокими зарплатами? Другое дело, что это минус прошлому спортивному директору, который подписывал этих игроков. Несостыковка происходит, когда приходит новый спортивный директор. Что ему делать с ненужными футболистами? Платить неустойку и разрывать контракты или как-то договариваться об уходе. В любом случае «Спартак» теряет деньги. А частая смена тренера приносит клубу одни неудобства, ведь ему нужны определённые футболисты», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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