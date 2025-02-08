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Игрок «Химок» Вера: один раз ребята из команды ко мне приезжали, я на всех готовил стейки

Игрок «Химок» Вера: один раз ребята из команды ко мне приезжали, я на всех готовил стейки
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Аргентинский полузащитник подмосковных «Химок» Лукас Вера рассказал о любви к готовке и назвал своё фирменное блюдо.

— Мне очень нравится жарить мясо дома. Для аргентинцев это норма. Но у нас люди больше любят сам процесс готовки для себя и друзей, нежели поедание мяса. Это некий ритуал. В России я также наслаждаюсь этим процессом.

— Для друзей в Москве готовите?
— Да. Один раз ребята из команды ко мне приезжали, я на всех готовил, а они наслаждались. Сказал им: «Когда захотите, в любой момент можете приезжать, чтобы я приготовил вам мясо». Стейк — моё фирменное блюдо, — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Вера перешёл в «Химки» из «Оренбурга» в летнее межсезонье — 2024. Действующий контракт аргентинца с подмосковным клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист провёл 18 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

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