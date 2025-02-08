Вера заявил, что предпочёл бы перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в интервью объяснил, почему при возможности он предпочёл бы перейти в «Зенит», а не в «Спартак».

«У «Спартака» очень стабильный состав, команда хорошо закончила первую часть сезона. У «Зенита» же идёт перестройка, там продают игроков и берут новых футболистов. Но для себя я бы выбрал «Зенит». Всё-таки пока мы не понимаем, кто будет у петербуржцев играть в центре поля. Там сейчас уходят ребята, летом уйдут. Так что я отдал бы предпочтение этой команде», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

27-летний футболист перешёл в «Химки» из «Оренбурга» летом 2024 года. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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