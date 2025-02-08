Сайт для взрослых предложил тренеру «Тоттенхэма» Постекоглу должность менеджера

Сайт для взрослых Erobella предложил главному тренеру «Тоттенхэма» Ангелосу Постекоглу должность операционного менеджера после поражения «шпор» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:4).

«Эндж доказал нам, что он идеально подходит для нашей платформы», — говорится в сообщении эскорт-платформы в соцсети X (ранее Twitter).

59-летний Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июне 2023 года. Трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ранее Постекоглу тренировал «Селтик». Вместе с австралийским тренером зелёно-белые дважды выиграли шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стали обладателями Кубка Шотландии.