Сайт для взрослых предложил тренеру «Тоттенхэма» Постекоглу должность менеджера
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Сайт для взрослых Erobella предложил главному тренеру «Тоттенхэма» Ангелосу Постекоглу должность операционного менеджера после поражения «шпор» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:4).
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Гакпо – 34' 2:0 Салах – 51' 3:0 Собослаи – 75' 4:0 ван Дейк – 80'
«Эндж доказал нам, что он идеально подходит для нашей платформы», — говорится в сообщении эскорт-платформы в соцсети X (ранее Twitter).
59-летний Ангелос Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июне 2023 года. Трудовое соглашение тренера с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ранее Постекоглу тренировал «Селтик». Вместе с австралийским тренером зелёно-белые дважды выиграли шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также стали обладателями Кубка Шотландии.
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