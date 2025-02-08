Титов: жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне. Это реально!

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов заявил, что ждёт победы красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне. Это реально! Через три тура после возвращения РПЛ у нас суперматч с «Зенитом». Здесь и посмотрим, на что готовы команды: петербуржцы с приобретениями и потерями и красно-белые после сборов. Наш чемпионат жив и интересен, хорошие трансферы за большие деньги. Надеюсь, что еврокубки к нам скоро вернутся», — приводит слова Титова Metaratings.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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