Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике объяснил, в чём заключается разницу между сине-гранатовыми и их принципиальным соперником мадридским «Реалом».

— «Барселона» забила девять голов в последних двух матчах с «Реалом», но при этом отстаёт на четыре очка от них в Ла Лиге. Как вы объясните это?

— Думаю, «Барселоны» — более талантливая команда. Возможно, она уязвима ввиду своей молодости, и ей не хватает концентрации выходить на матчи каждые три дня. Они начали очень хорошо, но затем произошёл небольшой спад.

С другой стороны, «Реал» — более сплочённая команда, которая страдает всякий раз, когда встречается с «Барсой», поскольку, повторю, «Барса» очень талантлива. Но у «Реала» больше постоянства и стабильности. У них более зрелые игроки, готовые к конкуренции», — приводит слова Пике Marca.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: