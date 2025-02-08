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Литвинов ответил Дркушичу, назвавшему «Зенит» народной командой

Литвинов ответил Дркушичу, назвавшему «Зенит» народной командой
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на слова защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, который ранее назвал сине-бело-голубых народной командой.

«Дркушич назвал «Зенит» народной командой? Пусть так думает. Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков.

Кто на самом деле народная команда? «Спартак», конечно», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» и «Спартак» встретятся в финале Winline Зимнего Кубка РПЛ, который состоится 11 февраля и начнётся в 19:30 мск.

В пятницу, 7 февраля, сине-бело-голубые победили «Ростов» со счётом 2:1. По итогам группового этапа соревнования «Зенит» набрал пять очков и занял первое место в квартете В. Красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 1:0. После двух встреч турнира «Спартак» заработал шесть очков и расположился на первой строчке в группе А.

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