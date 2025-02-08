Игнатьев: «Зенит» и «Спартак» могут покупать дорогих игроков, у «Локо» с этим посложнее

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о приобретении московским «Спартаком» нападающего Ливая Гарсии.

«Как сейчас можно говорить о Гарсии, когда я не знаю, как он будет играть? У нас был пример Малкома в «Зените», когда тоже задавали вопрос: «А не переплатили ли?». Бразилец в России дал хороший результат, а потом с большой прибавкой уехал в Саудовскую Аравию.

Во всём футбольном мире есть клубы, которые могут позволить себе безболезненно покупать таких игроков за большие суммы. А остальные команды приобретают подешевле и чуть хуже по качеству. Так и выстраивается футбольный бизнес. У «Зенита» и «Спартака» есть подобные возможности, но у «Локомотива» с этим посложнее», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

27-летний центральный нападающий перешёл в «Спартак» из греческого АЕКа. Контракт Гарсии рассчитан на 3,5 года. Он будет выступать под 11-м номером.

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.