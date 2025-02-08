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«Барселона» близка к продлению контракта с 34-летним Щенсным — Sport.es

«Барселона» близка к продлению контракта с 34-летним Щенсным — Sport.es
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«Барселона» готова продолжить сотрудничество с 34-летним вратарём Войцехом Щенсным. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, окончательное решение о пролонгации трудового соглашения с польским футболистом будет принято по завершении нынешнего сезона.

Щенсны готов остаться в каталонском клубе ещё на сезон, даже несмотря на роль запасного вратаря, после того как от травмы восстановится Марк-Андре тер Штеген. Подчёркивается, что 34-летнему футболисту и его семье комфортно жить в Испании. Также на Щенсного влияет тот фактор, что в команде играет польский нападающий Робер Левандовски, с которым у него дружеские отношения.

Щенсны присоединился к сине-гранатовым в минувшем октябре. За этот период он провёл восемь матчей во всех турнирах, в четырёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

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