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Килиан Мбаппе рассказал, какой сериал смотрел больше трёх раз

Килиан Мбаппе рассказал, какой сериал смотрел больше трёх раз
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой сериал может назвать своим самым любимым.

«Сериал или фильм, который мне нравится и который я помню? «Викинги» — это сериал, который мне очень понравился. Я смотрел его три или четыре раза», — сказал Мбаппе в интервью на YouTube-канале «Реала».

«Викинги» — канадо-ирландская историческая драма. Действие сериала разворачивается в раннем Средневековье и повествует о судьбе викинга Рагнара Лодброка и его сыновей.

В текущем сезоне 26-летний француз принял участие в 31 матче во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи.

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