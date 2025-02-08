В «Реале» недовольны медийной стратегией «Атлетико» перед мадридским дерби — Marca

В тренерском штабе мадридского «Реала» остались недовольны медийной стратегией столичного «Атлетико», выбранной ими в преддверии очного матча команд в 23-м туре испанской Примеры, который состоится в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает Marca.

Ранее «матрасники» в социальных сетях высмеяли клубное телевидение «сливочных», а также выразили поддержку судейскому корпусу на фоне жалобы «Реала» для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на работу рефери в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении «Королевский клуб» обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

По информации источника, в тренерском штабе «Реала» считают подобное поведение «Атлетико» «не элегантным». Подчёркивается, что главные тренеры команд Карло Анчелотти и Диего Симеоне являются соседями, но практически не общаются, хотя ранее между ними были более дружеские отношения.

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