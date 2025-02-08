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«Спартак» хочет добиться более выгодных условий в сделке по переходу Илича — Tuttosport

«Спартак» хочет добиться более выгодных условий в сделке по переходу Илича — Tuttosport
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«Спартак» пытается добиться более выгодных для себя условий в сделке по потенциальному переходу 23-летнего полузащитника Ивана Илича из «Торино». Об этом сообщает Sos Fanta со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, красно-белые хотят снизить сумму, причитающуюся итальянскому клубу за трансфер сербского футболиста. Также «Спартак» нацелен добиться сокращения требований со стороны самого Илича.

Подчёркивается, что «Торино» находится в тяжёлом положении, поскольку в Европе осталось не так много стран, где по-прежнему открыто трансферное окно. Кроме того, мало подходящих клубов, способных предложить за переход Илича € 20 млн, которые может заплатить «Спартак».

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